Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçını izleyecek
11 dakika önce
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor'un bu akşam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor'un bu akşam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe, Kjaer ve Ibrahim Amadou transferinde sona yaklaştı Mehmet Topal, Beşiktaş ile anlaştı! Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geri döndüm Medipol Başakşehir, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaştı