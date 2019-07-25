Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçını izleyecek
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Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçını izleyecek

11 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor'un bu akşam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.

Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçını izleyecek, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor'un bu akşam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


A Milli Futbol Takımı, Yeni Malatyaspor, Ljubljana, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
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