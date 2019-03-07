Şenol Güneş: "Yönetim 3 Yıllık Sözleşme Yenileme Kararı Aldığını Açıkladı Ama Bana Resmi Bir Teklif...
41 dakika önce
IHAAW145527-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Yönetim 3 yıllık sözleşme yenileme kararı aldığını açıkladı ama bana resmi bir teklif gelmedi.
IHAAW145527-SPO/07-03-2019
- Şenol Güneş: "Yönetim 3 yıllık sözleşme yenileme kararı aldığını açıkladı ama bana resmi bir teklif gelmedi. Onların da haklı tarafları var diye düşünüyorum. Çünkü kongre var. Teklif gelse zor durumda kalırdım" 07.03.2019 14: 55: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:01 Kaynak: İHA
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