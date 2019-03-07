Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Yönetim 3 Yıllık Sözleşme Yenileme Kararı Aldığını Açıkladı Ama Bana Resmi Bir Teklif...

Şenol Güneş: "Yönetim 3 Yıllık Sözleşme Yenileme Kararı Aldığını Açıkladı Ama Bana Resmi Bir Teklif...

41 dakika önce

IHAAW145527-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Yönetim 3 yıllık sözleşme yenileme kararı aldığını açıkladı ama bana resmi bir teklif gelmedi.

Şenol Güneş:
IHAAW145527-SPO/07-03-2019

- Şenol Güneş: "Yönetim 3 yıllık sözleşme yenileme kararı aldığını açıkladı ama bana resmi bir teklif gelmedi. Onların da haklı tarafları var diye düşünüyorum. Çünkü kongre var. Teklif gelse zor durumda kalırdım" 07.03.2019 14: 55: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:01 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş'le İlgili Açıklamalarda Bulundu Şenol Güneş, Sezon Sonunda Beşiktaş'tan Ayrılacak

Hakem Fırat Aydınus, Yeni Malatyspor-Başakşehir Maçında Yardımcısına Küfür Etmiş Başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:42:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Yönetim 3 Yıllık Sözleşme Yenileme Kararı Aldığını Açıkladı Ama Bana Resmi Bir Teklif...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]