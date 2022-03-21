Şenol İpek'e 3 bin TL para cezası - Son Dakika
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Şenol İpek'e 3 bin TL para cezası

21.03.2022 18:34
Şenol İpek'e 3 bin TL para cezası

Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla 4 bin TL para cezasına çarptırılan oyuncu Şenol İpek, istinaf mahkemesince bozma kararının ardından bu kez 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla 4 bin TL para cezasına çarptırılan oyuncu Şenol İpek, istinaf mahkemesince bozma kararının ardından bu kez 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Oyuncu Şenol İpek, şarkıcı Lerzan Mutlu'ya 'pislik kadın', 'namus hainliğinin bedeli ödenecektir', 'namusuma laf edenin dili kesilir' şeklinde mesajlar atarak hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 bin 500 TL para cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden taraflar davayı istinafa taşımış, istinaf mahkemesi de sanık Şenol İpek'in savunmasında ismi geçen Bircan Bali'nin tanık olarak dinlenmeden eksik yargılama yapıldığı gerekçesiyle davayı bozmuştu.

Bircan Bali tanıklıktan çekilme hakkını kullandı

Bozma kararının ardından İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, müşteki Lerzan Mutlu'nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu ile Şenol İpek'in avukatı Tuğçe Demirel hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Lerzan Mutlu'nun avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık Şenol İpek'in avukatı ise Bircan Bali'nin tanıklıktan çekilme hakkını kullandığını belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.

Mahkeme, sanık Şenol İpek'in 'hakaret' suçundan 3 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Şenol İpek'in 22 Temmuz 2016'da müşteki Lerzan Mutlu'ya Whatsapp üzerinden 'hakaret' ve 'tehdit' içerikli mesajlar gönderdiği anlatıldı. İddianamede, şüpheli İpek'in müşteki Mutlu'ya ses kaydı gönderip sosyal medya üzerinden hareket edip, kendisine 'pislik kadın', 'namus hainliğinin bedeli ödenecektir', 'namusuma laf edenin dili kesilir' şeklinde hakaret içerikli mesajlar attığı kaydedildi. İddianamede olay sonrası müşteki Lerzan Mutlu'nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Şenol İpek hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

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Lerzan Mutlu, Türk Lirası, Şenol İpek, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şenol İpek'e 3 bin TL para cezası - Son Dakika


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