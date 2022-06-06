Şenol öğretmen ve öğrencileri okul duvarlarını resimlerle süslüyor

Kayseri'de görsel sanatlar öğretmenliği yapan Şenol Aydoğan, resim dersini sevdirmek için okulun duvarlarına öğrencilerinin katkılarıyla resim çizip boyuyor.

Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu'nda görev yapan Aydoğan, merkez Kocasinan ilçesine bağlı kırsaldaki Mahzemin Ortaokulu'nda haftada bir gün ders veriyor.

Aydoğan'ın aynı bahçede bulunan Mahzemin İlkokulu'nun duvarlarına çizdiği çeşitli resimleri, ortaokul ve ilkokul öğrencileri birlikte boyuyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Nasreddin Hoca, Erciyes Dağı, Kayseri Kalesi, Türk bayrağı taşıyan aile, saat kulesi ve Bürüngüz Camisi gibi çeşitli figür ve kişilerin resimlerini duvarlara çizen Aydoğan, AA muhabirine, daha önce görev yaptığı okullarda da benzer çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Boyalarla duvara, cama, metale, suyun üzerine resim yapılabileceğini öğrencilere aşılamak istediğini anlatan Aydoğan, "Amaçlarımdan biri resim dersini sevdirmek, herkesin resim yapabileceğini göstermek. Bazen öğrencilerimiz 'Bende yetenek yok' diyor. Aslında tümünde yetenek var. Burada hem okulumuzun duvarlarını boyuyoruz hem kültürümüze ait bazı figürleri, kişileri öğrencilerimize aşılıyoruz, tarihi olayları hatırlatıyoruz." diye konuştu.

"Çocuklar hamura benzer, onları şekillendirmek zorundayız"

Aydoğan, resmedilen şeylerin akılda daha fazla kalıcı olduğuna dikkati çekerek, "Resimleri öğrencilere çizdiriyorum ki onlar da hem sahiplensinler hem kendi eserleri olsun." dedi.

Kendisine malzeme desteğinde bulunan okul yöneticilerine teşekkür eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklar hamura benzer, öğretmen olarak bizler de onları şekillendirmek zorundayız. Herkes bir şeyi öğrenebilir, bize düşen görev ona nasıl yapılacağını göstermek. Normalde portre zor bir çizimdir, bunu birinci sınıf öğrencilerine gösterdim, yapabiliyorlar. Nasıl yapılması gerektiğini sembollerle, şekillerle, harflerle herkesin algılayabileceği şekilde gösterebilirsiniz."

Mahzemin İlkokulu Müdürü Mahmut Altunbulak ise 3 yıl önce göreve başladığını, okulun içinde ve dışında fiziki düzeltmeler yaptıklarını, Şenol öğretmenin de kendilerine bu konuda destek verdiğini dile getirdi.

"Resim yapınca içimde sevinç oluyor"

Beşinci sınıf öğrencisi Hira Nur Arı ise boyama yapmayı çok sevdiğini, okulunun duvarlarını boyamaktan da hoşlandığını söyledi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Fatma Zehra Kocamaz da "Resim dersini çok seviyorum. Eskiden de ev, insan, çiçek buketi çizerdim. Şimdi daha güzellerini çiziyorum. Çok güzel bir duygu, resim yapınca içimde sevinç oluyor." dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Adem Durak ise annesinin izniyle evin duvarlarına da resim çizip boyadığını anlattı.