Şenol öğretmen ve öğrencileri okul duvarlarını resimlerle süslüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şenol öğretmen ve öğrencileri okul duvarlarını resimlerle süslüyor

06.06.2022 11:38

Kayseri'de görsel sanatlar öğretmenliği yapan Şenol Aydoğan, resim dersini sevdirmek için okulun duvarlarına öğrencilerinin katkılarıyla resim çizip boyuyor.

Kayseri'de görsel sanatlar öğretmenliği yapan Şenol Aydoğan, resim dersini sevdirmek için okulun duvarlarına öğrencilerinin katkılarıyla resim çizip boyuyor.

Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu'nda görev yapan Aydoğan, merkez Kocasinan ilçesine bağlı kırsaldaki Mahzemin Ortaokulu'nda haftada bir gün ders veriyor.

Aydoğan'ın aynı bahçede bulunan Mahzemin İlkokulu'nun duvarlarına çizdiği çeşitli resimleri, ortaokul ve ilkokul öğrencileri birlikte boyuyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Nasreddin Hoca, Erciyes Dağı, Kayseri Kalesi, Türk bayrağı taşıyan aile, saat kulesi ve Bürüngüz Camisi gibi çeşitli figür ve kişilerin resimlerini duvarlara çizen Aydoğan, AA muhabirine, daha önce görev yaptığı okullarda da benzer çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Boyalarla duvara, cama, metale, suyun üzerine resim yapılabileceğini öğrencilere aşılamak istediğini anlatan Aydoğan, "Amaçlarımdan biri resim dersini sevdirmek, herkesin resim yapabileceğini göstermek. Bazen öğrencilerimiz 'Bende yetenek yok' diyor. Aslında tümünde yetenek var. Burada hem okulumuzun duvarlarını boyuyoruz hem kültürümüze ait bazı figürleri, kişileri öğrencilerimize aşılıyoruz, tarihi olayları hatırlatıyoruz." diye konuştu.

"Çocuklar hamura benzer, onları şekillendirmek zorundayız"

Aydoğan, resmedilen şeylerin akılda daha fazla kalıcı olduğuna dikkati çekerek, "Resimleri öğrencilere çizdiriyorum ki onlar da hem sahiplensinler hem kendi eserleri olsun." dedi.

Kendisine malzeme desteğinde bulunan okul yöneticilerine teşekkür eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklar hamura benzer, öğretmen olarak bizler de onları şekillendirmek zorundayız. Herkes bir şeyi öğrenebilir, bize düşen görev ona nasıl yapılacağını göstermek. Normalde portre zor bir çizimdir, bunu birinci sınıf öğrencilerine gösterdim, yapabiliyorlar. Nasıl yapılması gerektiğini sembollerle, şekillerle, harflerle herkesin algılayabileceği şekilde gösterebilirsiniz."

Mahzemin İlkokulu Müdürü Mahmut Altunbulak ise 3 yıl önce göreve başladığını, okulun içinde ve dışında fiziki düzeltmeler yaptıklarını, Şenol öğretmenin de kendilerine bu konuda destek verdiğini dile getirdi.

"Resim yapınca içimde sevinç oluyor"

Beşinci sınıf öğrencisi Hira Nur Arı ise boyama yapmayı çok sevdiğini, okulunun duvarlarını boyamaktan da hoşlandığını söyledi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Fatma Zehra Kocamaz da "Resim dersini çok seviyorum. Eskiden de ev, insan, çiçek buketi çizerdim. Şimdi daha güzellerini çiziyorum. Çok güzel bir duygu, resim yapınca içimde sevinç oluyor." dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Adem Durak ise annesinin izniyle evin duvarlarına da resim çizip boyadığını anlattı.

Şenol öğretmen ve öğrencileri okul duvarlarını resimlerle süslüyor
Şenol öğretmen ve öğrencileri okul duvarlarını resimlerle süslüyor
Şenol öğretmen ve öğrencileri okul duvarlarını resimlerle süslüyor
Şenol öğretmen ve öğrencileri okul duvarlarını resimlerle süslüyor

YORUMLAR
500
Çiftlik gibi okul: Öğretmen ve öğrenciler bu okulda hem uygulamalı ders işliyor hem de para kazanıyor Çiftlik gibi okul: Öğretmen ve öğrenciler bu okulda hem uygulamalı ders işliyor hem de para kazanıyor Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şenol öğretmen ve öğrencileri okul duvarlarını resimlerle süslüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:37:05. #1.13#
SON DAKİKA: Şenol öğretmen ve öğrencileri okul duvarlarını resimlerle süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement