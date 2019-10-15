Son Dakika Haberleri: Şenpazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Şenpazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şenpazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Şenpazar Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Şenpazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Şenpazar Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Başkanı Cem Çınar başkanlığında Barış Pınarı Harekatı için olağanüstü toplandı.

Meclisten oy birliği ile destek kararı çıkarken, Belediye Başkanı Çınar, "Meclisimiz oy birliği ile Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek Mehmetçik'in yanında olduğunu gösterdi. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin inşallah." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:30 Kaynak: AA
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