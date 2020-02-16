Şenpiliç'te hedef Çin'e ihracat - Son Dakika
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Şenpiliç'te hedef Çin'e ihracat

7 saat önce

Tavuk eti üreticisi Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ, ihracat için rotasını Çin pazarına çevirdi.

Şenpiliç'te hedef Çin'e ihracat, System.String[]

Tavuk eti üreticisi Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ, ihracat için rotasını Çin pazarına çevirdi.

Firmanın kurucusu ve onursal başkanı Haşim Gürdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ürettikleri 340 bin ton tavuk etinin yüzde 10'unu ihraç ettiklerini söyledi.

İhracat pazarlarının Suudi Arabistan, Katar, Gürcistan, Türk cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri olduğunu belirten Gürdamar, hedeflerinde Çin'in bulunduğunu ifade etti.

Çin'de tavuğun hiçbir yerinin çöpe gitmediğine dikkati çeken Gürdamar, "Tavuk ayakları Hong Kong üzerinden Çin'e gidiyor. En çok nüfusun yaşadığı, tüketimin olduğu yer Çin. Oraya ihracat yapabilirsek bir hamle yapabiliriz." dedi.

Türkiye'nin tavuk eti üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 artış gösterdiğini, Şenpiliç'in üretim artışının ise yüzde 10 seviyesinde olduğunu belirten Gürdamar, firmanın, yüzde 18 seviyesinde bulunan sektör payını artırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Şirketlerinde 4 bin kişinin çalıştığını, Sakarya'da 2 fabrikaları bulunduğunu, Adana Ceyhan'daki yan fabrikalarının da yeni açıldığını anlatan Gürdamar, "Orada kuluçkahane yapma planımız var. Osmaniye Kadirli'deki kapasitemizi iki katına çıkarmak için de hazırlıklarımız var. Saatte 15 binlik kesim kapasitemizi 30 bine çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Şenpiliç, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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