Sensemore'un IoT projesi Yılın Girişimi oldu - Son Dakika

Sensemore'un IoT projesi Yılın Girişimi oldu

KoçSistem, Türkiye'nin ilk B2B girişimcilik ve inovasyon platformu TechSquare'in ikinci yaşını "T-Day 2020 Yılın Girişimi Ödülleri" ile kutladı.

KoçSistem, Türkiye'nin ilk B2B girişimcilik ve inovasyon platformu TechSquare'in ikinci yaşını "T-Day 2020 Yılın Girişimi Ödülleri" ile kutladı.

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KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen yarışma için 200'ün üzerinde girişimci ekip başvuruda bulundu. Yayıncılık, teknokent ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan TechSquare jürisi finale katılmaya hak kazanıp sunumlarını gerçekleştiren 10 girişimci ekip arasından bu yılın birincisini belirledi. Bu yılın birincisi olan Sensemore, IoT alanında geliştirdikleri çözümle "TechSquare T-Day 2020 Yılın Girişimi Ödülü"nü almaya hak kazandı. Bu yıl finale katılmaya hak kazanan ekipler, jüri karşısında Nesnelerin İnterneti, İleri Analitik, Yapay Zeka İş Çözümleri ve Siber Güvenlik gibi alanlarda yenilikçi fikirlerle yarıştı. Jüri, iş fikrilerini vizyon, uygulanabilirlik, yenilikçilik ve rekabetçilik gibi ölçütler doğrultusunda titizlikle değerlendirdi.

T-Day Yılın Girişimi Ödülü'nü kazanan Sensemore, KoçSistem ile iş birliği ve ortak pazara gidiş desteğinin yanı sıra TechSquare platformu ile Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem'in ulusal ve uluslararası bilgi birikiminden ve Türkiye'nin en güçlü teknoloji girişimcilerinden oluşan geniş bir iş ve yatırımcı ağından faydalanabilecek. Diğer finalistler de çalışmalarında TechSquare ekosisteminin sağladığı avantajları değerlendirmeye devam edebilecek.


Yenilikçi fikirler TechSquare'de yarıştı


Yarışmaya katılan finalistlerden Agcurate, yapay zeka ile tarım alanlarını takip ederek şirketlerin verimliliğini artırmayı hedeflerken; Akıllıfon, yapay zeka temelli Robo Danışmanlık çözümünü jüriye tanıttı. Buybuddy ekibinin perakende sektörü için geliştirdiği akıllı etiket çözümleri; Drive Buddy girişimcilerinin filolar, son kullanıcı ve sigortalar için tasarladığı akıllı telefon merkezli sürücü analiz yazılımı; Geoinsight'ın lokasyon bazlı analiz yapabilen ve ciro tahminleme özelliğine sahip olan iş çözümü; MindSite'ın e-ticaret sektöründeki markaları ve rakipleri analiz edebilen B2B SaaS platformu; Piple'ın yapay zeka tabanlı işgücü yönetim aracı; Rootie'nin eğitim analiz ve pekiştirme aracı; Swordsec'in veri sızıntılarını yönetime haber veren siber güvenlik odaklı SaaS yazılımı, TechSquare'in ilgi gören diğer girişimci fikirleri arasında yerini aldı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sensemore'un IoT projesi Yılın Girişimi oldu - Son Dakika Ekonomi
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