Sensörden Buluta Dijital Çözümler

Elektrik bağlantı elemanları sektörünün lider firmalarından Weidmüller, WIN Eurasia Fuarı'nda sensör seviyesinden buluta kadar elektriksel bağlantı çözümleri için geliştirdiği yazılım ve donanımlar başta olmak üzere Endüstri 4.0 teknolojilerini sergiledi. Fuara "Sensörden buluta, otomasyondan çok daha fazlası. Dijital çözümler" konseptiyle katılan Weidmüller, mini PLC çözümü u-control 2000'in Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Özellikle depo alanlarında kullanılan lojistik robotlar ve montaj yapan robotların kablo takıp çıkarılmasına gerek kalmadan şarj edilmesini sağlayan kablosuz enerji transfer ünitesi FreeCon ile öne çıkan Weidmüller, markanın ürün gamının tanıtıldığı otomasyon panosu projesiyle de dikkat çekti. Fuar alanında sosyal sorumluluk kapsamında Türk Kızılayı iş birliğiyle "Bir Damla Kan Hayata Bağlan" kampanyasını hayata geçiren marka, Weidmüller markalama yazıcısı ile stand alanına gelen ziyaretçiler için isme özel anahtarlık üretti. "Türk Sanayinin Dijital Dönüşümü" konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Birol Atay, Türkiye'nin Endüstri 4.0'a hazır olması yolunda önemli çözümler sunduklarını belirtti. Weidmüller'in elektrik ve otomasyon sektöründeki deneyimini IT hizmetleri ile desteklediklerini ifade eden Atay, dijital fabrikalar için geleceğin teknolojilerini üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sektörün lider global markaları arasında yer alan Weidmüller, imalat endüstrisinin Avrasya'daki üssü WIN Eurasia Fuarı'nda sensör seviyesinden buluta kadar ihtiyaç duyulan tüm elektriksel bağlantı çözümleri için geliştirdiği yazılım ve donanımlar başta olmak üzere Endüstri 4.0 teknolojilerini sergiledi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuara "Sensörden Buluta,otomasyondan çok daha fazlası. Dijital çözümler" konseptiyle katılan Weidmüller, u-control 2000 isimli mini PLC çözümünün Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Weidmüller'in otomasyon sistemleri konusunda komple çözümler sunan bir tedarikçi olma misyonunu pekiştiren Klippon Connect Klemens grupları, Remote I/O çözümleri, HMI operatör panelleri ve bu ürünlere ait yazılım ve donanımlar fuarda öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Bu yapıların birbirleri arasındaki entegrasyonunu da sergileyen Weidmüller, özellikle depo alanlarında kullanılan lojistik robotlar ve montaj yapan robotların kablo takıp çıkarılmasına gerek kalmadan şarj edilmesini sağlayan kablosuz enerji transfer ünitesi FreeCon ile dikkat çekti. Markanın ürün gamının tanıtıldığı otomasyon panosu projesiyle de ilgi gören Weidmüller, sosyal sorumluluk kapsamında Türk Kızılayı iş birliğiyle "Bir Damla Kan Hayata Bağlan" kampanyasını hayata geçirdi. Proje kapsamında gönüllü fuar ziyaretçileri Weidmüller çalışanları ile birlikte 16 Mart tarihinde fuar alanında bulunan Türk Kızılayı kan aracında kan verdi. Endüstri 4.0'a uyumlu inovatif teknolojileri ve projeleri ile yoğun ilgi gören Weidmüller, kendi markalama yazıcısı ile stand alanına gelen ziyaretçiler için isme özel anahtarlık üretti. Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Birol Atay ise "Türk Sanayinin Dijital Dönüşümü" konulu panelde konuşma gerçekleştirdi.

Yazılıma gerek duymadan web ara yüzü üzerinden programlanabilen mini PLC

Endüstri 4.0 yolunda dönüşen otomasyon sistemleri için sunduğu akılcı modül ve yazılımların yanı sıra mevcut ürün portföyünde yer alan ürün ailelerine yeni katılan bağlantı ekipmanlarını da tanıtan Weidmüller, u-control ailesinin ilk üyesi olan u-control 2000 isimli mini PLC çözümünün Türkiye lansmanını Win Fuarı'nda gerçekleştirdi. Web tabanlı programlama ara yüzü olan bu modül, özellikle makine otomasyonu konusunda daha az kompleks uygulamalarda ciddi oranda maliyet tasarrufu sağlıyor. Herhangi bir yazılıma gerek kalmadan web ara yüzü üzerinden programlanan bu yenilikçi sistem, esnek ve kolay genişletilebilir bir topoloji sunuyor.

Klippon Connect Klemens grupları panolar için ideal çözüm sunuyor

Günümüzün karmaşık otomasyon süreçlerinde daha fazla sinyal bağlantısına ve üretim sürecini izleyen daha fazla sensöre ihtiyaç duyuluyor. Ancak kontrol panosundaki kısıtlı alan bu ihtiyacın çözümünü zorlaştırıyor. Bu noktada devreye giren ve Weidmüller'in fuarda öne çıkan ürünleri arasında yer alan Klippon Connect PUSH-IN Klemens Serisi, kullanıcılara pano yapım aşamalarında önemli avantajlar sağlıyor. Weidmüller Klippon Connect A Serisi'nin modüler klemensleri, sahip olduğu PUSH-IN teknolojisi sayesinde özellikle yoğun kablolama ihtiyacı gerektiren kontrol kabini uygulamalarında ideal çözüm sunuyor. Klippon Connect A Serisi; gerilim/akım trafosu kabloları, sinyal kabloları, kontrol voltajı dağıtımı ve güç dağıtımı için klemens çözümlerini içeriyor. Weidmüller configurator programı ile dijital pano planlaması için gerekli ve ideal yazılım ara yüzü sunuluyor. Ayrıca entegre test ve ölçüm noktası gibi ürün özellikleri, işletim sırasında verimliliği artırma ve servis sürelerini azaltma konusunda somut bir şekilde iyileşme sağlıyor.

Remote I/O çözümleri iş süreçlerini hızlandırıyor

Fuarın ilgi çeken bir başka ürün grubu ise Remote I/O çözümleri oldu. Planlamadan operasyona kadar tüm iş süreçlerini hızlandırmaya imkan tanıyan Weidmüller u-remote I/O sistemi, esnek yapısı ve basit kullanımı sayesinde makine ve fabrika otomasyonundaki karmaşık prosesleri kolaylaştırıyor. Hızlı ve pratik kurulum özelliği ile öne çıkan Weidmüller u-remote I/O sistemi, arıza sebepli duruşların en aza indirilmesi ve sistemin güvenli şekilde başlatılması için uygulamalara tam uyumlu çözümler sunuyor. Otomasyon uygulamaları dahilindeki tüm bus sistemlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanan coupler modülleri ile geniş bir kullanım alanına sahip olan Weidmüller u-remote I/O sistemi, esnek bir I/O mimarisi oluşturma özgürlüğü sağlıyor.

HMI operatör panelleri mükemmel görüntü kalitesi sunuyor

Fuar kapsamında, rahat kullanımlı dokunmatik panellerin makine ve sistemlerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırdığına dikkat çeken Weidmüller, endüstriyel ortamlarda mükemmel bir görüntü kalitesi sunan u-view dokunmatik panellerini sergiledi. Weidmüller'in İnsan Makine Arayüzü (HMI) olarak da bilinen ve u-mation otomasyon portföyünün bir parçası olan u-view, modern dokunmatik işlem cihazları olarak öne çıkıyor. Görüntüleme ve çalıştırma için sezgisel dokunma işlemine sahip u-view, şık ve estetik tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İki seriden oluşan u-view dokunmatik panellerinin temel serisi 4.3", 7" ve 10" boyutlarına sahip rezistif dokunmatik ekranları içeriyor. Gelişmiş seri ise söz konusu tasarıma bağlı olarak 7", 10.1" ve 15.6" boyutlu kapasitif ekranları içeriyor. Tüm paneller, HTML5 tarayıcısı içeren bir Linux işletim sistemi ile donatılmış olarak sunuluyor. Sonuç olarak, web tabanlı bir görselleştirmeyi ve web aracılığı ile uzaktan kontrolü destekliyor.

Kablosuz enerji transfer ünitesi FreeCon

İnovatif teknolojileri ile dikkat çeken Weidmüller, kablosuz enerji transfer ünitesi FreeCon'u Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen özel bir proje ile ziyaretçilere tanıttı. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşan bir grupla Dr. Öğr. Üyesi Engin Ayçiçek liderliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, stantta yer alan mini araç herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan sadece enerji ünitesine yaklaşarak kendini temassız bir şekilde şarj ettikten sonra yol kat edip tekrar şarj istasyonuna ulaştı. Özellikle depo alanlarında kullanılan lojistik robotlar ve montaj yapan robotların kablo takıp çıkarılmasına gerek kalmadan şarj edilmesini sağlayan kablosuz enerji transfer ünitesi FreeCon, üretim hatlarında pratiklik sağlayan yeni nesil bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Weidmüller ürün gamının sergilendiği otomasyon panosu YTÜ'ye hediye edilecek

Weidmüller, Yıldız Teknik Üniversitesi, GES Elektrik ve EAE Elektrik işbirliği ile üretilen ve fuarda sergilenen otomasyon panosu üzerinden Weidmüller ürün gamı tanıtıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan grup, Dr. Öğr. Üyesi Engin Ayçiçek önderliğinde gözlemci olarak projeyi takip etti. GES Elektrik'in panonun montajı da dahil projenin tüm süreçlerini koordine ettiği çalışmada panonun saç kısmını EAE Elektrik üretti. Weidmüller'in elektrik bağlantı elemanlarının yer aldığı pano, öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine destek amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'ne hediye edilecek.

Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olması için çalışıyoruz

Fuar kapsamında 14 Mart tarihinde "Türk Sanayinin Dijital Dönüşümü" konulu panelde konuşma gerçekleştiren Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Birol Atay, marka hikayesi hakkında bilgi verdiği Weidmüller'in 2011 yılında Almanya'da Hannover Fuarı'nda Endüstri 4.0'ın gündeme taşınmasının ardından otomasyon ve dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapmaya başladığının altını çizdi. Markanın güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji uygulamaları için otomasyon çözümleri geliştirdiğini belirten Birol Atay, endüstriyel uygulamalar alanında kompresör makinaları üretimi yapan Boge firması ve Weidmüller Almanya arasında gerçekleşmiş olan kestirimci bakım hizmetleri alanındaki proje ile büyük bakım maliyetlerinin ve duruş kaynaklı verimlilik kayıplarının minimize edilmesi sonucunda ciddi oranda maliyet tasarrufu sağlandığından bahsetti. Weidmüller gibi global ölçekli firmaların sanayi ile teknik liseler ve üniversiteler arasında köprü vazifesi görerek iş birliği zemini oluşturması gerektiğini ifade eden Atay, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Haydarpaşa Meslek Lisesi ile hayata geçirilen proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olması için çalıştıklarını belirten Atay; "Dijital devrim ve ekonomik savaşın tüm dünyada etkilerini giderek artırdığı bu dönemde Türk sanayisi ancak küresel süreçlere ayak uydurarak geleceğe yürüyebilir. Biz de bu noktada Weidmüller olarak Türkiye'nin Endüstri 4.0'a hazır olması yolunda önemli çözümler sunuyoruz. Weidmüller'in elektrik ve otomasyon sektöründeki deneyimini IT hizmetleri ile destekleyerek dijital fabrikalar için geleceğin teknolojilerini üretmeyi hedefliyoruz. Karanlık fabrika ya da dijital fabrikalar elbette çok da uzak olmayan bir gelecekte hayatımızın gerçekliği olacak. Öncelikli olarak ise özellikle enerji verimliliği ve kestirimci bakım hizmetleri alanında yapılacak yatırımlarla firmaların rekabet gücünü artırmak mümkün. Tüm parametrelerin dijital ortama taşınarak analiz edildiği ve süreçlerin maksimum verimliliğe taşındığı, dolayısıyla hızın hayatta kalmak anlamına geldiği bir geleceğe doğru yürüyoruz. Weidmüller olarak adımlarımızı bu gerçekliğe uygun şekilde atıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.