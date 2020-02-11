Sensörleri bozulan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sensörleri bozulan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika

Sensörleri bozulan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı

6 saat önce

Rusya'da 132 yolcunun bulunduğu uçak, kalkışın ardından arıza yapınca havalimanına geri dönerek acil iniş yaptı.

Sensörleri bozulan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı, System.String[]

Rusya'da 132 yolcunun bulunduğu uçak, kalkışın ardından arıza yapınca havalimanına geri dönerek acil iniş yaptı.


Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Novosibirsk şehrindeki Tolmachevo Havaalanı'ndan kalkan Rus S7 Havayolları'na ait yolcu uçağı, havada arıza yaptı. Gece 02.45'te kalkan ve Moskova'ya hareket eden uçağın sensörlerinde arıza oluştuğu havadayken anlaşılınca, uçak ekibi tarafından havalimanına geri dönme kararı alındı. Tolmachevo Havalimanı'ndan iniş için izin alınınca, uçak 05.30'da kalktığı havalimanına iniş yaptı. Olayın ardından havalimanında konuya ilişkin önlemler alınırken, pilotların dikkati ve becerisi sayesinde büyük bir tehlikenin atlatıldığı, sensör arızasının ciddi kazalara sebep olabilecek türden bir arıza olduğu ifade edildi.


Teknik ekip uzmanları uçakta çalışma başlatılırken, 132 yolcunun başka bir uçakla Moskova'ya götürüleceği açıklandı. - MOSKOVA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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