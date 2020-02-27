Sent Antuan Kilisesi'nin satışı davası - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki Sent Antuan Kilisesi'nin sahibi olarak görünen İtalya kraliyet ailesi mensuplarının varisleri, satılması girişiminde bulundukları kilisenin aldırdığı tedbir kararının kaldırılmasını isterken, kilise yetkililerinin tapu tescil davası açtığı mahkeme, yarın itirazla ilgili ara duruşma yapacak.

AA muhabirinin dava dosyalarına giren belgelerden derlediği bilgilere göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Sent Antuan Kilisesi ve müştemilatının tescili, 1937 yılındaki kadastro tespit tutanağına göre kilise adına değil, İtalyan Kraliyet Hükümeti uygulamalarında, 1937 dönemi itibariyle kiliseler üzerine tapuda tescil yapılmadığından ve 'ibadet yerlerinin kraliyet mensupları üzerine tescil edilmesi' teamülü gerekçesiyle İtalyan kraliyet ailesi mensupları adına yapıldı.

Noter ve başkonsolosluklardan alınan belgeler

Kraliyet ailesi mirasçıları, 29 Ocak 1971'de Beyoğlu 1. Noterliği tarafından tanzim edilen bir belgeyle, parsellerdeki tüm haklarından feragatta bulunarak, "mülkiyete ait tüm haklarının kiliseye ait olduğunu" beyan etti.

Sent Antuan rahipleri olarak bilinen "Ordine dei Frati Minori Conventuali" rahiplerinin ve yasal temsilcilerinin kilisenin tescili için başvurdukları İtalya Başkonsolosluğu da bu taleple ilgili 11 Mart 2013'da, "319 adadaki parsellerin namı müstear adına kayıtlı olduğu, tescilin dönemin mevzuatına göre mecburen yapıldığı ve hazırlanan belgenin uluslararası teamül kapsamında kabul edilen kurallara ilişkin verildiği" yönünde bir belge hazırlayarak kiliseye verdi.

Kraliyet ailesi mensuplarının varisleri kiliseyi satmak istedi

Sebahattin Gök adlı bir kişi, İtalya, Amerika ve Fransa ile başka ülkelere giderek kilisenin de bulunduğu taşınmazların kayıtlı olduğu isimlerin varislerine ulaştı. Gök, kilise üstünde hakları olduğunu belirttiği şahıslara Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesince mirasçılık belgesi ve vekaletname aldırdı.

Bu kişiler de Beyoğlu Tapu Müdürlüğüne başvurarak, yüz yılı aşkın süredir ibadethane olarak kullanılan, en büyük cemaate sahip en büyük katolik kilisesi olarak bilinen Sent Antuan Kilisesi, avlusu ve avlunun önündeki altışar katlı, 2 adet apartman ile 4 adet iş yerinin satılmasını istedi.

Beyoğlu Tapu Müdürlüğü'nün Sent Antuan Kilisesi'ne satış durumunu bildirmesi üzerine kilise başrahibi ve yetkilisi İulian Pişta, avukatı Afşin Hatipoğlu aracılığıyla 4 Kasım 2016'da İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, tapunun kilise adına tescil edilmesi için "tapu tescil" davası açtı ve satışa karşı ihtiyati tedbir konulması talebinde bulundu.

Mahkeme davanın açıldığı gün tedbir kararı aldı

Aynı gün davayı kabul edip, kilise ve taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir kararı alan mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde 319 ada, 2,3, 9 ve 10 numaralı parsellerin mülkiyet hanesinde İtalyan Kraliyet Ailesi'ne ait mensup davalıların miras bırakanları T. Adalberto Loitpaldo, Öjenyo Alfanso, Ferdinando Quelberto, Marya Adalait, Filiberto Lüdviko ve Marya Bona adına diğer dava konusu 319 ada 4 parselin ise davalı Francesko Giusta adına kayıtlı olduğu belirtildi.

Dilekçede, 1937 tarihli kadastro tespit tutanağında tescilin davacı Sent Antuan Kilisesi adına yapılması gerekirken davalıların miras bırakanlarına kayıt edildiği aktarılırken, parsellere ilişkin her türlü vergi ve giderin kilise tarafından ödendiği dile getirildi.

Kraliyet ailesi mirasçılarının 1971'de parsellerdeki tüm haklarından feragat ettiklerini ve mülkiyete ait tüm hakların kiliseye ait olduğunu beyan ettikleri belirtilen dilekçede, 1937 tarihli kadastro tespitinden önceki hukuki sebebe dayalı tapunun iptali ve tapu tescilinin kilise adına yapılması talep edildi.

Duruşmadaki talepler

5 Aralık 2019 tarihli duruşmada, davacı kilise avukatı Afşin Hatipoğlu, davalılar adına vekalet sunan Sebahattin Gök isimli kişi adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmalar olduğunu belirterek, bu soruşturmaların celbini ve sabıka kaydının sorulmasını istedi.

Davalılar adına aynı gün vekalet sunan avukat Simay Mukaddes Söğütoğlu ise, açılan davayla alakalı bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, vekaletnamenin yeni geldiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, delil olarak toplanılması istenen belgelerin tümünün ilgili yerlerden toplanmasına ve bir kısım davalılar avukatının davalara katılmasına karar vererek, Sebahattan Gök ile ilgili belge istenmesi talebini ise, Gök'ün dava tarafı olmaması gerekçesiyle reddetti.

Tedbir kararına itirazla ilgili duruşma yarın

Davalı 15 kişinin avukatı Söğütoğlu, mahkemenin dava konusu taşınmaz üzerine 4 Kasım 2016'da koyduğu ihtiyati tedbirin kaldırılması talebiyle 20 Ocak 2020'de itiraz dilekçesi sundu.

Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, 31 Ocak 2020'de verdiği kararla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 394/4 hükmü gereğince, itiraz üzerine iki tarafın davet edileceği bir duruşma açılacağı ve gelenlerin dinlenilmesinden sonra bir karar verilebileceğini bildirdi.

Mahkeme, taraf beyanlarını almak üzere itiraz duruşmasının 28 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

İtirazla ilgili yarın gerçekleştirilecek duruşmada, mahkemenin ihtiyati tedbirin aynen kalması veya kaldırılmasına yönelik karar vermesi bekleniyor.