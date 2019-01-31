Sentetik Saha Kar Küreme Aracıyla Temizlendi
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçlarının oynandığı sentetik saha kar küreme aracıyla temizlendi.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçlarının oynandığı sentetik saha kar küreme aracıyla temizlendi.
Adını yoğun kar yağışından alan ve çetin kış koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkilediği Karlıova'da, kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Biriken karlar belediye ekiplerince kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, tekrar yağan kar ve tipi dolayısıyla her yer yeniden beyaz örtüye bürünüyor.
Özel idare, belediye ve sağlık ekipleri kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Karlova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait sentetik sahadaki kar kalınlığının 1 metreye ulaşması üzerine Karlıova Yıldırımspor'un yöneticileri Kaymakam Levent Yetgin'den yardım talebinde bulundu.
Yetgin'in talimatı üzerine ilçe özel idaresi ekipleri kar küreme aracıyla sahadaki karı temizledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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