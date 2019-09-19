Sentetik uyuşturucuyu toprağa gömmüşler

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, olayla bağlantılı oldukları öne sürülen A.U, Ö.B. ve S.B'yi belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 'ndeki arazide arama yaptı.

Kayseri 'de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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