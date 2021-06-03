Sentinels Valorant ekibi "TenZ"yi transfer etti - Son Dakika

Sentinels takımı, Cloud9 ekibi ile anlaşarak Tyson " TenZ " Ngo'yu kendi takımlarına kalıcı olarak transfer ettiklerini duyurdu. Sentinels Anlaşmanın ücretinin "yedi haneli bir sayı" olduğu bildirdi.

TenZ, Sentinels takımında oynayan Jay "sinatraa" Won'un ban yemesinin ardından takıma kiralık olarak alınmıştı. Reykjavik'teki büyük final sonrası zafer röportajında ??TenZ, kendi evinde hissettiğini ve onlarla oynamaya devam etme arzusunu dile getirerek, oynadığı kadro hakkındaki düşüncelerini net bir şekilde dile getirdi. "Bu şimdiye kadar oynadığım en iyi takım."

Cloud9 kurucusu ve CEO'su Jack Etienne, gönderisinde konuyla ilgili bazı noktalara açıklık getirerek TenZ'nin sözleşmesini içeren anlaşmanın VALORANT Masters Reykjavik'ten önce tamamlandığını söyledi. Ayrıca, anlaşmanın etkinlikten önce kamuya açıklanmamasının nedeninin Sentinels takımının performansının etkilenmesini istemediklerinden dolayı olduğunu belirtti.

Sentinels Güncel Kadrosu:

Shahzeb "ShahZaM" Khan

Tyson "TenZ" Ngo

Hunter "SicK" Mims

Jared "zombs" Gitlin

Michael "dapr" Gulino

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