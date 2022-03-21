Sentinels VCT Kuzey Amerika 1. aşama'ya veda etti - Son Dakika
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Sentinels VCT Kuzey Amerika 1. aşama'ya veda etti

21.03.2022 13:41

Sentinels VCT 2022 Masters Reykjavik'e katılamıyor!

VCT 2022 1. Aşama maçları, her bölgede olduğu gibi Kuzey Amerika bölgesinde de oldukça çekişmeli geçti. Sürprizlerle geçen playoff aşamasında Sentinels, oldukça kötü bir performans sergileyerek tepki topladı. Önce The Guard takımına 2-0 mağlup olarak kaybedenler grubuna düşen Sentinels, burada da Version1'e karşı 2-1 yenilerek Masters Reykjavik biletine veda etti. Böylece VCT 2021 Masters 2 şampiyonu takım, VALORANT'ta ilk defa uluslararası bir LAN turnuvasına katılamıyor.

Sentinels'in VCT 2022 Kuzey Amerika Challengers 1 Maçları

Sentinels'in playoff aşamasındaki ilk inanılmayacak derecede kötü olan performansı, The Guard maçında geldi. Rakiplerine karşı sadece 1 el alabilen takım, 13-1 kaybetti ve bu yenilginin ardından kaybedenler grubuna düştü. Karşılaşmada, özellikle geçen aylarda Brezilya takım ve taraftarlarına karşı yaptığı saygısızlık ile gündeme gelen Jared "zombs" Gitlin'in performansı eleştirildi.

Sentinels'in kaybedenler grubundaki ilk karşılaşması Version1 ile oldu. Sentinels'in seçimi ile Haven haritasında başlayan karşılaşmada TenZ'in performansı övgü aldı. TenZ, grup aşamasında gösterdiği sallantılı performansı geride bırakarak Haven haritasında 13-7 kazandıkları seride Jett ile 31 kill aldı.

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SENTİNELS VCT KUZEY AMERİKA 1. AŞAMA'YA VEDA ETTİ

V1 maçının İkinci haritası Ascent, oldukça çekişmeli geçti. İlk yarıya 5-0 önde başlayan V1 karşısında Sentinels, skoru 6-6 yapmayı başardı. Ancak defans tarafında yetenek kullanımları ile Sentinels'in bomba alanlarına girmesine izin vermeyen V1, 13-9 galip geldi.

Fracture'da ise yine 6-6 başlanılan ikinci yarıda ShahZaM, V1'i oldukça zorladı. Ancak V1'in aldığı "ucuzcu" elinden sonra mental ve ekonomik olarak dağılan Sentinels, 13-8 kaybetti ve İzlanda biletine veda etmiş oldu.

Turnuvaya veda etmelerinin ardından VALORANT topluluğu, Sentinels kadrosunu oldukça eleştirdi, ve zombs ve dapr'ın defans ajanları oynamalarına rağmen takım arkadaşlarına gerekli katkıyı yapamadıklarını, ve tutarsız oynadıklarını dile getiren birçok kişi oldu.

Kötü performansının ardından yeni takım arayışında olduğunu duyuran zombs'u topluluk rahat bırakmadı. Oldukça çok etkileşim alan tweetin altında birçok kişi, zombs'u eleştirdi ve Brezilya'ya karşı gösterdiği saldırgan tavırları kendisine hatırlattı.

Sentinels VCT Kuzey Amerika 1. aşama'ya veda etti
Kaynak: EsporGazetesi.com
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Kuzey Amerika, Reykjavik, Brezilya, Gamegar, Son Dakika

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