Son Dakika Haberleri: Sento Caddesi baştan sona kadar yenileniyor
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Sento Caddesi baştan sona kadar yenileniyor

56 dakika önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi'nin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak kentin en büyük caddelerinden Sento Caddesi'nde yürüttüğü yol bakım çalışmaları devam ederken, bazalt taşlarıyla yenilenen caddede çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

Sento Caddesi baştan sona kadar yenileniyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi'nin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak kentin en büyük caddelerinden Sento Caddesi'nde yürüttüğü yol bakım çalışmaları devam ederken, bazalt taşlarıyla yenilenen caddede çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

Bağlar Belediyesi ve Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü'nün, şehir içi ulaşım ve trafiğinde önemli bir alanı oluşturan Sento Caddesi'nde koordineli olarak yürüttüğü yaklaşık 60 milyon lira değerindeki alt yapı yenileme projesi,kentte etkili olan sıcak havaya rağmen devam ediyor. 50 bin metrekarelik alanı kapsayan kaldırım çalışmaları Karacadağ bölgesinden çıkan bazalt taşları değerlendirilerek yenilenirken, hem şehir içi hem şehir dışı ulaşımını sağlayan caddedeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

"Önümüzdeki günlerde yeni hizmetlere başlayacağız"

İlçedeki alt yapı sorunlarını çözmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önümüzdeki günlerde yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri kazandırmak için tüm birimlerimiz ve ekiplerimizle beraber yoğun bir gayret içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda hizmet üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın günlük yaşantısını kolaylaştırmak adına Bağlar'daki alt yapı eksikliğini gidermek üzere önümüzdeki günlerde bazı hizmetlere daha başlayacağız" dedi. - DİYARBAKIR
Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Karacadağ, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:21 Kaynak: İHA
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