Sento Caddesinde yenileme çalışmaları - Son Dakika

Bağlar Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Sento Caddesinin kaldırımları yenilenirken, asfalt serimi yapıldı.

" Diyarbakır'ımızın modern yüzü

Göreve geldikten hemen sonra ilk iş olarak bu projeyi Diyarbakır'a kazandırdıklarının belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1 yıllık çalışmalarla Sento Caddesi'ni kentin en modern görünümlü caddesi haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurumlar arasındaki işbirliğinin kente kazandırdığı hizmetlerin önemine değinen Beyoğlu, şöyle dedi:

"Bu güzel projeyi ve değerli yatırımı kentimize kazandırdık. Bugün baktığımızda ortaya çok güzel bir tablo çıktı. Sento Caddesi, şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda Diyarbakır'ın gıpta ile değerlendirilen yüzü oldu. Desteklerinden dolayı Karayolları 9. Bölge Müdürümüz Ökkeş Ceylan'a çok teşekkür ediyorum."