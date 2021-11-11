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ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI

11.11.2021 18:40

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, kentteki ziyaretlerinin ardından Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nca Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise açılışına katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, kentteki ziyaretlerinin ardından Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nca Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise açılışına katıldı. Prof. Dr. Şentop'a, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal'ın da aralarında olduğu çok sayıda katılımcı açılışa eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda halk oyunları gösterisi yapıldı.

'DİYARBAKIR'DA İLK DEFA BİR EMNİYET MÜDÜRÜ HALK TARAFINDAN BU KADAR SEVİLMİŞTİR'

Açılışta konuşan Şentop, Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi'nin Büyükşehir Belediyesinin gençlere kazandırdığı çok değerli bir eğitim hizmeti olduğunu söyledi. Şentop, 11 derslik lisenin eğitim hizmeti gibi olduğunu lise son sınıf öğrencileri ve mezuna kalan öğrencilere de temel yeterlilik ile alan yeterliliği testleri sınavlarına ücretsiz hazırlanacaklarını hatırlatarak şunları söyledi;

"9-10-11'inci sınıflara da destek eğitimi verilecek. Diyarbakırlıların gönlüne nakş olan bu yiğidin, şehit Gaffar Okkan'ın adına yapılan bu güzel okul sebebiyle onun bu şehir için yaptıklarına değinmeden kısaca geçmeyeceğim. Gittiği her şehirde kendinden söz ettiren Gaffar Okkan, kısa bir zaman Diyarbakırlıların 'baba' diye hitap ettiği bir adamı olmuştur. İlerleyen zamanlarda halkın gönlünde taht kurmuştur. Diyarbakır'da ilk defa bir emniyet müdürü halk tarafından bu kadar sevilmiştir. Diyarbakır için sevgiyle çok şey yaptı ve zihinlerde bu yönleriyle yer edinen farklı bir polisti. Görev yaptığı dönemde polisle Diyarbakır halkını kucaklaştırmayı başaran Gaffar Okkan halkla neredeyse kol kola iç içe görev yaptı. Diyarbakır için pek çok ilki hayata geçirdi. Göreve başladığında iki küçük otomobil aldı ve onları mavi beyaza boyatıp ikişer kadın polis görevlendirdi. Biri kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ediyor. Diğeri de yürümekte zorlanan yaşlılara yardım ediyordu. Havaalanındaki kadın polisler, yaşlı yolcuların bilet işlemlerini yapıyor. Onlara uçaklarına kadar eşlik ediyorlardı. Bunlar alışıldık hareketler değildi daha önce. Gaffar Okkan şehrin önemli merkezlerine kameralar koydurdu. Asayişi berkemal etmek için gece yarılarına kadar makam odasındaki dev ekrandan Diyarbakır'ın bütün sokaklarında asayiş olaylarını takip etti. Burası Diyarbakır ve sahnelenen bu şer temsilin üzerinden yirmi yıl geçti. Gaffar Okkan, Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 24 Ocak 2001 günü vazife başındayken kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateşle şehit düşen bir vatan evladımız. Bugün onu unutmayan Diyarbakır'da milleti ve devleti birleştiren şahadete vasıl olan emniyet müdürümüz Gaffar Okkan'ı, aynı gün onunla hakka yürüyen 5 polis memurunu ve onların manevi şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."Konuşmaların ardından Şentop'a lise öğrencileri tarafından kara kalem çalışması ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın resimleri hediye edildi. Şentop ve beraberindekiler daha sonra okulun açılış kurdelesini kesti.

ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI

Ali Gaffar Okkan, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞENTOP, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ LİSE AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika


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