Şentop: "2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni insanlığın büyük bölümünü ötekileştirmeye...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Şentop'u karşılaması Şentop ile Çavuşoğlu'nun salona gelişi Salondan görüntüler Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:50 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun Şentop'u karşılaması
Şentop ile Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Salondan görüntüler
Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına hitap etti. (1)
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