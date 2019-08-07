Son Dakika Haberleri: Şentop: "2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni insanlığın büyük bölümünü ötekileştirmeye...
Son Dakika Güncel Haber

Şentop: "2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni insanlığın büyük bölümünü ötekileştirmeye...

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Şentop'u karşılaması Şentop ile Çavuşoğlu'nun salona gelişi Salondan görüntüler Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına hitap etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Şentop'u karşılaması
Şentop ile Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Salondan görüntüler
Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına hitap etti. (1)
Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de vekillerin maaşı, Avrupa'daki meslektaşlarını geride bıraktı
HDP Eş Genel Başkanı Temeli: 2020 erken seçim getirir Erdoğan "Millet bahçesi olacak" demişti ancak Bakan Atatürk Havalimanına otel yapılacağını açıkladı Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:04:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şentop: "2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni insanlığın büyük bölümünü ötekileştirmeye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]