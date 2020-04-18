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Şentop: "(23 Nisan) Saat 21.00'de İstiklal Marşımızı hep beraber söyleyelim"
22 dakika önce
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bir tv kanalının canlı yayınına katılması Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan kutlamalarına ilişkin konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bengütürk TV'deki programa canlı bağlantıyla katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bir tv kanalının canlı yayınına katılması
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan kutlamalarına ilişkin konuşması
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bengütürk TV'deki programa canlı bağlantıyla katılarak değerlendirmelerde bulundu. (3)
"Bir önerimiz oldu. 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de Türkiye'nin her tarafında bütün vatandaşlarımızın katılımıyla İstiklal Marşımızı hep beraber söyleyelim diye bir davetim, çağrım oldu"
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:41 Kaynak: AA
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