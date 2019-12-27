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Şentop: "27 Aralık'ı biz TBMM'nin açılışının 100. yılı münasebetiyle yapılacak programlar için bir...
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve tokalaşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:24 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve tokalaşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)
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