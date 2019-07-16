Son Dakika Haberleri: Şentop: "27 Mayıs 1960 ile başlayan parantez, 15 Temmuz'da fiilen 16 Nisan'da da hukuken...
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Şentop: "27 Mayıs 1960 ile başlayan parantez, 15 Temmuz'da fiilen 16 Nisan'da da hukuken...

4 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SETA'nın düzenlediği "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" başlıklı seminere katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SETA'nın düzenlediği "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" başlıklı seminere katıldı. (4)
Şentop: " Türkiye, 15 Temmuz'da milletimizin göstermiş olduğu, o darbe teşebbüsüne, kalkışmaya, işgal hareketine karşı göstermiş olduğu mukavemetle, direnişle yeni bir döneme girmiştir. 27 Mayıs 1960 ile başlayan parantez, yine defakto olarak, fiilen 15 Temmuz'da kalkmıştır. Bunu dejure hale getirmek mecburiyeti vardı. Bu mecburiyet de 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda hükümet sistemi değişikliği olarak karşımıza çıkıyor"
Şentop: "Esas mesele Türkiye'de o 2. Dünya Savaşı mağlupları statüsüne geçirilmiş bir Türkiye'ye ilgili açılan parantezin kapanması meselesidir. 15 Temmuz'da fiilen, 16 Nisan'da da hukuken bu parantez kapanmıştır"
Şentop: 27 Mayıs 1960 ile başlayan parantez, 15 Temmuz'da fiilen 16 Nisan'da da hukuken...
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:25 Kaynak: AA
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