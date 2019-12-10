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Şentop: "(AA fotomuhabiri Yalçın'ın yaralanması) "Fransa'da polisin göstericilere müdahalesi devlet...
6 saat önce
"İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyuma katılan davetliler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyumda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:37 Kaynak: AA
"İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyuma katılan davetliler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyumda konuştu. (3)
TBMM Başkanı Şentop: " Anadolu Ajansı'nın fotomuhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'da demokratik gösterileri takip etmek için bulunuyordu. Ancak Fransız polisinin göstericilere uyguladığı insanlık dışı tavrın dünyaya duyurulması ne yazık ki Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı. Fransa'da polisin göstericilere müdahalesi, artık şiddet boyutunu geçip, devlet terör boyutuna doğru ilerlemektedir."
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