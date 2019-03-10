Son Dakika Haberleri: Şentop: "Abd, Doları Uluslararası Ticaretin Temel Kriteri Olduğu İçin Manipülasyon Aracı Olarak...

Şentop: "Abd, Doları Uluslararası Ticaretin Temel Kriteri Olduğu İçin Manipülasyon Aracı Olarak...

1 saat önce

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da hukukçularla bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da hukukçularla bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:44 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, İstanbul, Güncel
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