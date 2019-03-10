Şentop: "Abd, Doları Uluslararası Ticaretin Temel Kriteri Olduğu İçin Manipülasyon Aracı Olarak...
1 saat önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da hukukçularla bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul
'da hukukçularla bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:44 Kaynak: AA
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