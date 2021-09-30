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TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti

30.09.2021 17:44

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Mahamat ve heyetini Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahamat'ın, sadece Çad'ın değil, tüm Afrika'nın yetiştirdiği en değerleri devlet adamlarından biri olduğunu kaydeden Şentop, Mahamat'ın, yaklaşık 5 yıldır yürüttüğü görevinde Afrika Birliğini daha ileriye taşımak için çok gayret gösterdiğini anlattı.

Şentop, Afrika'nın, Türkiye ve Türk halkı nezdinde özel yeri olduğunu belirterek, Türklerin Afrika ile temaslarının derin bir tarihi bulunduğunu ifade etti. Şentop, "Bu tarihte en büyük iftihar vesilesi ise Afrika halklarıyla ilişkilerimizin, hiçbir vakit emperyalist güçler gibi olmamasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği üzere, Afrika ile ilişkilerin özünün samimiyet, kardeşlik ve dayanışma olduğunu vurgulayan Şentop, bu sözlerin Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımının temelini yansıttığını belirtti.

Türkiye'nin, "Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler" ilkesinin güçlü bir destekçisi olduğunu anlatan Şentop, "Afrika ülkelerine yaklaşımımız, Afrika Birliğinin kurucu ilkeleriyle tümüyle örtüşmekte, kıtada bütüncül, kapsayıcı, karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde eşit ortaklığı esas almaktadır." diye konuştu.

Şentop, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den itibaren yaptığı çalışmaların, Afrika ile ilişkileri geliştirmeye verdiği önemi gösterdiğini vurguladı. Şentop, Türkiye'de 2005'te "Afrika Yılı" ilan edildiğini, Türkiye'nin aynı yıl Afrika Birliğinde gözlemci ülke statüsü aldığını, 2008'deki Afrika Birliği Zirvesi'nden çıkan kararla, birliğin stratejik ortağı ilan edildiğini anımsattı.

Stratejik ortak olarak 2008'de İstanbul'da, 2014'de Malabo'da Türkiye-Afrika ortaklığı üzerine iki zirve gerçekleştirildiğini dile getiren Şentop, Kovid-19 salgını nedeniyle geciken üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin en kısa zamanda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesine odaklandıklarını bildirdi.

Şentop, Afrika ile ilişkilerde parlamentolar arası çalışmalara önemli bir yer verildiğine dikkati çekerek, TBMM'de 50 Afrika ülkesiyle dostluk grubu kurulduğunu anlattı.

"Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin tarihi çok köklü"

Konuk Başkan Mahamat da Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin tarihinin çok köklü ve çok eski olduğunu belirterek, bunun aynı zamanda Afrika halklarıyla olan ilişkilerin önemini de gösterdiğini belirtti.

Tarihi ve kültürel bağların önemine değinen Mahamat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu dünya üzerinde yaşadığımız çağda birçok haksızlığa, eşitsizliğe tanıklık ettik. Geçmişinde Afrika kıtası birçok olumsuz, karanlık dönem yaşamıştır. Şimdi de yeni sömürgecilik durumuyla karşı karşıyadır. Bu yüzden organize olmaya, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan kendi içinde birlik ve entegrasyon çalışmalarını sürdürürken bir yandan da dış partnerlerimizle ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle Türkiye ile olan ilişkilerimizin özel bir yönünü ortaya çıkarmak için şunu söylemek istiyorum; Türkiye ile çalışmalarımız, ortak görüşmelerimiz çok çok yararlıdır."

Parlamentolar arası çalışmaların ayrı bir önemi olduğuna değinen Mahamat, sivil toplumdan sivil topluma, parlamentodan parlamentoya ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Türkiye, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti - Son Dakika
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