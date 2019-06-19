Son Dakika Haberleri: Şentop: "(Akdeniz) Bu bölgedeki sorunlar dünyanın başka bölgelerindeki sorunları da tetikleyici bir...
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Şentop: "(Akdeniz) Bu bölgedeki sorunlar dünyanın başka bölgelerindeki sorunları da tetikleyici bir...

1 saat önce

- Toplantı salonundan detay TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu.

- Toplantı salonundan detay
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu. (1)
Şentop: (Akdeniz) Bu bölgedeki sorunlar dünyanın başka bölgelerindeki sorunları da tetikleyici bir...
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:02 Kaynak: AA
Mustafa Şentop, Akdeniz, Güncel
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