Şentop: "(Akdeniz) Bu bölgedeki sorunlar dünyanın başka bölgelerindeki sorunları da tetikleyici bir...
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- Toplantı salonundan detay TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:02 Kaynak: AA
- Toplantı salonundan detay
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un kürsüye çıkışı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz
Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu. (1)
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