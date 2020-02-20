Şentop: Almanya'da ırkçı eylemleri endişe ile takip ediyoruz - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da gerçekleşen ırkçı saldırıya ilişkin, "Almanya'da ırkçı yapılanmaların, ırkçı eylemlerin geliştiğini endişe ile takip ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ve beraberindeki heyet, Genel Kurul salonunu gezdi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı. Şentop, daha sonra konuk heyet Brajoviç onuruna öğle yemeği verdi. Şentop, yemeğin ardından basın mensuplarına, Almanya'da gerçekleşen ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, saldırıyı öğrendiğinde büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şöyle dedi: