Şentop Anayasa çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Şentop Anayasa çalışmalarını değerlendirdi

12.03.2021 12:56
Şentop Anayasa çalışmalarını değerlendirdi, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Zaman zaman tartışılır, Anayasa, Anayasa'nın ideolojisidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Zaman zaman tartışılır, Anayasa, Anayasa'nın ideolojisidir. Anayasa'nın bir ideolojisi olacaksa İstiklal Maşı olmalıdır. Anayasa'da değişmez hükümler arasında İstiklal Marşı vardır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Birinci Meclis çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, İstiklal Marşı'nın Meclis'te kabul edilişinin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "O günkü şartlarında yürütmüş olduğumuz istiklal mücadelesini en iyi ifade eden, canlı yansıtan şiir olması hasebiyle daha önce Mecliste okunmuş, 12 Mart'ta kabulü üzerine tekrar okunmuş. Gerçekten içeriği itibariyle şüphesiz marş olarak en etkili heyecanlı marşı. Başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere rahmetle, minnetle anıyorum. İstiklal Mücadelesi'ni yürüten başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, silah arkadaşlarına, şehitlerine, gazilere Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın mutabakat metni olduğunu söyleyen Şentop, "Zaman zaman tartışılır, Anayasa, Anayasa'nın ideolojisidir. Anayasa'nın bir ideolojisi olacaksa İstiklal Maşı olmalıdır. Anayasa'da değişmez hükümler arasında İstiklal Marşı vardır" dedi.

12 Mart tarihinde yapılan darbeyle ilişkin olarak Şentop, "12 Eylül, 27 Mayıs gibi bütünüyle Meclisin feshedilmesine yönelik değildi. Bir muhtıra ile hükümetin düşürülmesi hedeflenmişti. Dışarıdan, uzaktan kumanda ile Bakanlar Kurulu kurdurulmuş, güvenoyu almış, iki yıl boylunca vesayetçi bürokratların yönetiminde idare edilmiştir. 12 Mart vesilesiyle şunu söylemek isterim. Sistem tartışmasında Anayasamızda hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Benim anlattıklarım Anayasa'da mevcut olan, referandumla milletin kabul ettiği sistemin savunmasıdır. 12 Mart'ta Meclis kapatılmıyor. Hükümet Meclis'te çoğunluğa sahip olduğu halde istifa ettiriliyor. Rahmetli Demirel istifa ettirilerek hükümetin düşmesi sağlanıyor. Ardından teknokrat hükümeti kurduruluyor. O zamanki hükümetler Parlamento içinden çıkıyordu. O zaman Parlamento içi dengelere bağlı olan hükümetlerin Parlamento dengelerine değiştirmek suretiyle düşürüldüğünü ve akla gelmeyecek hükümetlerin kurdurulduğunu görüyoruz. Hükümet sistemi ile ilgili temel yolu çıkış noktamız buydu. Halk doğrudan hükümeti seçsin idi. 12 Mart bu itirazlarımızı ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bütün darbeler olduğu gibi lanetliyorum. Bir daha darbecilerin ortaya çıkamayacağını, zihniyetlerin yaşayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kadına Şiddet Komisyonu'nun kurulduğunun hatırlatılması üzerine Şentop, partilerin üyeleri bildireceğini, aralarından Başkan seçeceklerini ifade etti.

Başkan Şentop, HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında fezlekenin gelip gelmediğine ilişkin soruya, "Dün akşam Meclise gelmiş. Bu konuyu değerlendireceğiz. Yargıtay kararından sonra ilk derece mahkemeye gidiyor. Orada şekli tekemmülü sağlanıyor. Adalet Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Daha sonra meclise geliyor" diye konuştu. - ANKARA

İstiklal Marşı, Mustafa Şentop, Anayasa, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şentop Anayasa çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika


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