Son Dakika Haberleri: Şentop: "Ap'nin İçerisindeki Irkçı, Aşırılık Yanlısı Siyasetçilerin Öncülüğünde Hazırlanan Bir...

Şentop: "Ap'nin İçerisindeki Irkçı, Aşırılık Yanlısı Siyasetçilerin Öncülüğünde Hazırlanan Bir...

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP'nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP'nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Türkiye, Mustafa Şentop, Güncel
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