Şentop: "Ap'nin İçerisindeki Irkçı, Aşırılık Yanlısı Siyasetçilerin Öncülüğünde Hazırlanan Bir...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP'nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP'nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır"
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:12 Kaynak: AA
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