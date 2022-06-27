TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü

27.06.2022 14:50

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.

Şentop, Sobotka ile baş başa görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini daha ileri seviyeye ulaştırmak için parlamentolar arası iş birliğinin önemine işaret etti.

Görüşmenin ardından Sobotka ve beraberindeki heyet, Şentop eşliğinde önce Genel Kurul Salonunu gezdi, daha sonra 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanarak zarar gören alanlarında inceleme yaptı, buraya karanfil bıraktı.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü - Son Dakika
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