Şentop: "(Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması) Bu kararla milletimizin gönlündeki bir hasret sona... - Son Dakika

Şentop: " ( Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması) Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir"

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Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu