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Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi
7 saat önce
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9'uncu Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
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