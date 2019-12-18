Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9'uncu Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.