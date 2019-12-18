Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi - Son Dakika Dünya

Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi

7 saat önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9'uncu Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9'uncu Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.


Azerbaycan, Bakü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
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