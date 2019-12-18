Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti - Son Dakika

Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'deki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'deki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti. Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Şentop, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bıraktı.

Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti

Mustafa Şentop, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'nin galası yapıldı
Atiye'nin galasında büyük sürpriz! Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bakışması geceye damga vurdu Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir

Son Dakika Haberleri
22:24 Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika
22:20 Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika
22:20 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
22:20 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika
22:18 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]