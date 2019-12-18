Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti (2) - Son Dakika

Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti (2)

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'deki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'deki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti. Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Şentop, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bıraktı.

Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti (2)

Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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