Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti (2) - Son Dakika

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Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti (2)
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'deki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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