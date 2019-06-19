Şentop: "Barışın bütün dünyada hakim olması lazım"
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- Toplantıya katılanlardan detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve katılımcıların salondan ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:29 Kaynak: AA
- Toplantıya katılanlardan detaylar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve katılımcıların salondan ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz
Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu. (4)
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