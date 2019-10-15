Son Dakika Haberleri: Şentop: "Batı ülkeleri kendilerine zarar vermeyeceğini düşündükleri terör örgütlerini destekliyor"
Son Dakika Güncel Şentop: 'Batı ülkeleri kendilerine zarar vermeyeceğini düşündükleri terör örgütlerini destekliyor'

Şentop: "Batı ülkeleri kendilerine zarar vermeyeceğini düşündükleri terör örgütlerini destekliyor"

55 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şentop: Batı ülkeleri kendilerine zarar vermeyeceğini düşündükleri terör örgütlerini destekliyor

Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Belgrad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:53 Kaynak: AA
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