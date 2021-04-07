Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1) - Son Dakika

Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)
07.04.2021 19:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabulü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabulü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti. (1)
Son Dakika Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı