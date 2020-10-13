Soru soran basın mensubu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (2)
TBMM Başkanı Şentop: "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır."
TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şentop: 'Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır' - Son Dakika