Şentop: "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır" - Son Dakika

Şentop: "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır"

Soru soran basın mensubu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Soru soran basın mensubu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (2) TBMM Başkanı Şentop: "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim."

Son Dakika

Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi

Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı

Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı

Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi

Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı

Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak

Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi