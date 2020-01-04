Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini değerlendirirken, "Bir damla petrolün bir damla kandan da kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Ortadoğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım. Endişe verici gelişmeler" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Öğle namazını Eski Camii de kılan Şentop, merkez Süleymanpaşa ilçesi sahilinde uzun süredir atıl durumda bulunan balıkçı iskelesinin Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmete sunmak için yaptığı restorasyon çalışmasını inceledi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

'YARIM ASIRDIR ORTADOĞU'YA BARIŞ, HUZUR GELMEDİ'

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesini değerlendirdi. Ortadoğu'da suların ısındığını belirterek, şunları söyledi:

"Birbirini takip eden çok önemli ciddi gündem maddeleri var. Bir huzur, bir barış, yarım asırdır bizim tanık olduğumuz, yaşadığımız süre içerisinde Ortadoğu'ya gelmedi. Bizzat Ortadoğu'da yaşayan halklar, devletler, ülkeler bu konuda öncülük etmeli bir, ikincisi tabi dünyanın başka yerlerinden buraya gelip petrol için, bilhassa yer altı zenginlikleri için faaliyet gösterenlerinde bölgeye ülke halkına, burada yaşayan devletlerin egemenlik haklarına da saygı göstermesi lazım. Dün yaşanan olayla ilgili İran'ın bir resmi görevlisi Kasım Süleymani, ABD tarafından ki, bu üstlenildi de, bir suikast ile öldürülmüştür. Burada Ortadoğu'daki gelişmeler başta Kasım Süleymani'nin oradaki faaliyetleri, yapmış olduğu işler ile ilgili tabi çok farklı yorumlar var. Bilhassa Suriye 'de, Irak'ta yaşayan mezhep farklılıkları sebebiyle çatışmalar içerisinde bulunan çevreler arasında Kasım Süleymani'nin faaliyetlerine karşı reaksiyon gösteren bundan rahatsızlık duyan pek çok insan vardı. Sünniler ile ilgili yapılan katliamlar ile ilgili tepki gösteren çevreler vardı. Bu işin bir boyutu."

'ENDİŞE VERİCİ BİR TABLO'

TBMM Başkanı Şentop, olayın başka bir boyutu da olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Ama başka bir boyutu da şuanda egemenlik hakkına sahip bağımsız bir devletin bir kamu görevlisinin, devlet görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından 3'üncü bir ülke içerisinde öldürülmesi meselesidir. Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında da endişe verici bir tablo bu. Bunun Ortadoğu'da başta Irak olmak üzere gelişmelere önemli katkı vereceğini düşünmüyorum. Daha büyük gerginliklere, belki daha büyük çatışmalara sebebiyet verecektir. Bu bakımdan başta bölge devletleri olmak üzere, halkları olmak üzere ama bölgeye dışarıdan gelen askeri güçlerde dahil olmak üzere herkesin barışı hedefleyen, gerginlikleri azaltacak ve kısa bir zaman içerisinde de Ortadoğu'ya bir barış ve huzur iklimine kavuşturacak bir anlayış içerisinde hareket etmesi lazım. Tabi bir damla petrolün bir damla kandan da kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Ortadoğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım. Endişe verici gelişmeler kısaca söyleyeceklerim."