ŞENTOP BİRLİK VE DİRLİĞİMİZ BOZULURSA, TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GELECEKTİR - Son Dakika
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ŞENTOP BİRLİK VE DİRLİĞİMİZ BOZULURSA, TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GELECEKTİR

19.09.2022 11:32

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu ve Kamu Eğitim Yatırımları toplu açılışına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu ve Kamu Eğitim Yatırımları toplu açılışına katıldı. Tekirdağ'da gelecek nesillerini yetiştirecek eğitim yuvalarının açılışında bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Şentop, şöyle konuştu 2018'de yapımına başlanan ve yaşadığımız Kovid-19 salgın mahrumiyetlerine rağmen bu kadar kısa sürede yapımı tamamlanan; 301 derslik, 14 okul ve 800 kişilik spor salonuyla Kapaklı'ya kazandırılan eğitim yuvalarının toplu açılışını gerçekleştirmekten duyduğum bahtiyarlığı tarif edemem. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına koşar adım yaklaştığımız sayılı günler içinde, günümüz modern eğitimine uygun olarak yapılan binalardan yetişecek yavrularımızın; vatana, millete hayırlı ve becerikli evlatlar kazandırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Devletimiz ve hayırsever hemşehrilerimizin iş birliğiyle yaptırılan eğitim kurumlarıyla iftihar ediyorum. İlköğretimden ortaokula, liseye, meslek okullarına ve spor salonlarına kadar çok geniş bir çeşitlilikte inşa edilen eğitim yuvaları, Tekirdağ'ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Yapımı tamamlanan ve eğitime başlayan bütün eğitim yuvalarımızın yanında halen inşaatı devam eden iki okulumuz daha var. İnşallah en kısa zamanda bu iki okulumuz da tamamlanacak ve değerli Kapaklılı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır.

'DAHA ÇOK BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR'

Şentop, toplumlardaki adaleti tesis için gelir eşitliği duyarlılığıyla insanı yaşatmayı kendine vazife edinen bir medeniyetin, ebediyete kadar da devam edecek güzel hasletlerini taşıyan bir millet olduğumuzu belirterek, Nerede bir yetim, nerede bir mazlum ve masum varsa arayıp bulan ve ihtiyacını gideren İslam ahlakıyla ahlaklanmış insanlar diyarında yaşamanın genetik kodlarını taşıyan halkımız var. Sağ elinin verdiğini sol elinden saklayan bir edebe sahip milletimizin; okul, hastane, cami gibi yaptıkları hayır ve hasenatın örnek teşkil etmesi bakımından, toplumun geneline yayılması için duyurulması önem arz ediyor. Hayır ve hasenatta bulunmak bu coğrafyanın mayasında mevcut olsa da özellikle salgın dönemiyle başlayan ve henüz aşılamayan birtakım olumsuz ekonomik şartlarda daha çok birbirimize ihtiyacımız var. Özellikle kimsesizlere eğitim, iş ve AŞ sağlayacak her çalışmada topluma ve devletimize destek veren bir milletimiz var. dedi. Şentop konuşmasını şöyle tamamladı

Dinimiz sahip olduğu öğretilerle toplumsal iyiliği ön plana alan ilkeleri de evrensel olan bir anlayış üzerine şekillenir. İçtimai eşitlik ve adaleti sağlamak için sahip olduğu yardımlaşma anlayışıyla toplumu ayakta tutacak sosyal paylaşıma özel önem atfeder. Bu bakış açısıyla dünyadaki yaşantısını tanzim eden insanımız bu anlayışla ihtiyaçlarından arta kalan kısmı çoğu zaman infak eder. Sosyal güvenliğin temelini sağlamak duygusuyla; zekat, fitre, kurban, kefaret, diyet, nafaka, mevlit, iftar, imarethaneler, aşevleri, vakıflar vesair gibi çoğu zaman bağlayıcı tasadduk ve infak yollarını geliştirmek için çözümlere başvurur. Üstelik inancımızda sadece hayır ve hasenat yolları, maddi yardımdan ya da maddi kurumlar yaptırmaktan da ibaret değildir. Yaşlılara, engellilere, ihtiyaç sahiplerine, hatta hayvanlara dahi merhametle yaklaşmak hayır kaynaklarının harekete geçmesi için yeterlidir. Bizim mezarlarımızın üstünde kuşların içmesi için daimi suluklar bile vardır. İnsan, hayvan ya da nebatat diye ayırmadan iyilik duygularıyla hareket edenlere selam olsun. Hangi dinden, hangi ülkeden olursa olsun iyilikle hareket eden insanlar; toplumun çimentosu, sosyal bağların lokomotifidir. Bugün yaptıkları iyiliklerle toplumumuza önderlik eden bütün hemşehrilerime tekrar teşekkür ediyorum. Bulaşıcı olan iyilik ve güzelliklerin toplumun geneline yayılmasını temenni ediyorum. İyi işler, güzel eylemler; kişilerin, iç huzur ve mutluluğunun anahtarıdır. Hayır ve iyilikte yarışan insanların iç doyumu dünya nimetleriyle tesis edilemeyecek kadar ulvidir. Bir yetimin başını okşayan, bir kardeşine tebessüm eden maddi varlığını eğitime vakfeden bütün kardeşlerimizin, bu güzel hasletleri gelecek nesillere aktarmalarının da çok elzem olduğunu ifade etmek istiyorum. Kısa bir sürede inşa edilen ve öğrencilerine kavuşan 301 derslik, 14 okul ve 800 kişilik spor salonu için devletimize ve hayrı dokunan hemşehrilerimize yeni sosyal çalışmalara örnek olmasını dileyerek sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Şentop; açılışını yaptığı okulun bahçesine ağaç dikti ve can suyunu verdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞENTOP BİRLİK VE DİRLİĞİMİZ BOZULURSA, TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GELECEKTİR - Son Dakika

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