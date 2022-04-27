Şentop, Bosna Hersek'te Dzaferovic ile görüştü - Son Dakika

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u, ülkenin başkenti Saraybosna'da kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine konuşuldu.

Dzaferovic, Türkiye'nin, Bosna Hersek başta olmak üzere tüm bölgede istikrar sağlayıcı bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Sefik Dzaferovic, NATO üyesi Türkiye'nin, Bosna Hersek'e Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda verdiği desteğin ülkesi için önemli olduğunu vurguladı.

Mustafa Şentop, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, kendileri için Balkanlar'daki istikrar ve barışın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ama Balkanlar'daki barış ve istikrarda da Bosna Hersek'in yeri, konumu kilit bir konum. Dolayısıyla Bosna Hersek'te siyasi istikrar ve barışın devamlılığı Türkiye açısından çok önemli. Türkiye bunu çok yakından takip ediyor, bunun gerçekleşmesi ve devamı noktasında elinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hassasiyeti ve çalışmalarıyla çok önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'teki barış ve istikrarın sadece Balkanlar için değil Avrupa için de önemli olduğunu ifade etmek lazım. Burada yaşanan o büyük acıların, büyük ıstırapların sorumluluğunu, bütün Avrupa ülkeleri vicdanlarında hissetmeli. Onların gözü önünde burada bir soykırım yaşandı. Bir daha benzer bir ihtimale müsaade etmeyecek her türlü tedbirin alınması lazım. Burada barış ve istikrar kalıcı olmalı. Biz ümitliyiz, geleceğe olumlu olarak bakıyoruz. Birtakım sorunlar olabilir ama bunların aşılacağına ve aşılması gerektiğine inanıyoruz?

Bosna Hersek'teki seçimlerin öngörülen vakitte yapılması gerektiğini belirten Şentop, "Demokrasilerde seçim nihai bir çözümdür ve seçimlerin vaktinde, usulüne uygun yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.