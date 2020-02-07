Şentop: "Bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum.
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Şentop: "Bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Şentop: "Bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum. Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır."
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