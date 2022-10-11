Şentop: Bütün Çocuklar İçin Daha Güzel, Daha Mutlu Bir Gelecek Gayemizle Dünya Kız Çocukları Günü'nü Kutluyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya hesabında kutladı. Şentop'un paylaşımı şöyle:

"Gelecek, gözlerinizin ışığında, yüreğinizin heyecanında... Hayallerinizin ufku sınırsız, kendinize güveniniz sonsuz olsun çocuklar. İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; #DünyaKızÇocuklarıGünü'nü kutluyorum."