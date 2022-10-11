TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya hesabında kutladı. Şentop'un paylaşımı şöyle:
"Gelecek, gözlerinizin ışığında, yüreğinizin heyecanında... Hayallerinizin ufku sınırsız, kendinize güveniniz sonsuz olsun çocuklar. İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; #DünyaKızÇocuklarıGünü'nü kutluyorum."
Son Dakika › Güncel › Şentop: Bütün Çocuklar İçin Daha Güzel, Daha Mutlu Bir Gelecek Gayemizle Dünya Kız Çocukları Günü'nü Kutluyorum - Son Dakika