Şentop: "Büyük Türkiye İdealine Yürünen Bu Yolda Büyükçekmece'nin de Öncü İlçeler Arasında...
1 saat önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları Hediye taktimi İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da hukukçularla bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un açıklamaları
Hediye taktimi İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul
'da hukukçularla bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:42 Kaynak: AA
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