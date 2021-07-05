Üye Girişi
Şentop, CHP'nin "suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan siyasetçiye" ilişkin dilekçesini cevapladı - Son Dakika

Şentop, CHP'nin "suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan siyasetçiye" ilişkin dilekçesini cevapladı

05.07.2021 15:11
Şentop, CHP'nin

Meclis Başkanı Şentop, CHP'nin, İçişleri Bakanı Soylu'nun dile getirdiği "suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan siyasetçinin" açıklanmasına ilişkin dilekçeye verdiği cevapta, "İddianın sahibinin şahsım olmadığını, dolayısıyla bu kişinin kim olduğunun açıklanmasının tarafımdan istenilmesinin makul olmadığını hatırlatmak isterim. Yargı sürecinin tamamlanmasını beklemek dışında gerek TBMM Başkanlığı tarafından yapılabilecek resmi bir işlem bulunmadığı malumlarınızdır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin Bakan Soylu'nun "suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan siyasetçi" sözleriyle kastettiği siyasetçinin açıklanması istemiyle sundukları dilekçeye cevap verdi.

Dilekçede bahsi geçen iddialarla ilgili yaptığı girişimler sonucu edindiği bilgilerin tamamını CHP mensupları dahil tüm kamuoyuyla zaten paylaştığını ve bunların dışında iletebileceği başka bir bilgi bulunmaması sebebiyle dilekçeye ayrıca yazılı olarak cevap vermemeyi tercih ettiğini bildiren Şentop, iddianın yargı makamlarına intikal ettirildiğine, hukuk devleti ilkesinin temel öğelerinden biri olan erkler ayrılığı prensibi uyarınca konusu suç teşkil eden iddiaların aydınlatılması görev ve yetkisinin, bir hukuk devletinde münhasıran yargı makamlarına ait olduğuna işaret etti.

"TBMM TARAFINDAN YAPILABİLECEK RESMİ BİR İŞLEM BULUNMADIĞI MALUMLARINIZDIR"

Mustafa Şentop, "Bu çerçevede anılan iddianın adli makamlara ulaştırıldığı bilgisi edinildikten ve kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra, konuyla ilgili yargı sürecinin tamamlanmasını beklemek dışında gerek TBMM gerekse TBMM Başkanlığı tarafından yapılabilecek resmi bir işlem bulunmadığı malumlarınızdır." değerlendirmesinde bulundu.

"SÖZ KONUSU İDDİANIN SAHİBİNİN ŞAHSIM OLMADIĞINI HATIRLATMAK İSTERİM"

Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti: "Kayıtlı dilekçenizde TBMM Başkanı olarak görevimin mevcut milletvekilleriyle sınırlı bir görev olmadığını, önceki dönem milletvekillerinin haklarından da sorumlu olduğumu hatırlatma ihtiyacı duymanızın yargıya intikal etmiş bir konuda, somut olarak TBMM Başkanı'na düşen hangi hukuki sorumluluğa tekabül ettiği anlaşılamamıştır.Bu çerçevede ilgide kayıtlı dilekçelerde tarafımdan beklenen husus eğer dilekçelerinizde bahsi geçen iddiaya konu kişinin adının açıklanması ise, öncelikle söz konusu iddianın sahibinin şahsım olmadığını, dolayısıyla bu kişinin kim olduğunun açıklanmasının tarafımdan istenilmesinin makul olmadığını hatırlatmak isterim.

Bir an için şahsımda bu bilginin bulunduğu farz edilse dahi bu beklentinizi, Anayasa'nın 38'inci maddesinde 'suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.' şeklinde ifadesini bulan masumiyet karinesi prensibi uyarınca karşılayabilmem mümkün değildir.

Eğer ilgide kayıtlı dilekçelerle tarafıma iletilen talep söz konusu iddialara konu teşkil eden kişinin eski milletvekili olup olmadığı hususuna da açıklık getirmem ise bu konu, iddialar hakkında tarafıma iletilen ve zaten kamuoyuna açıklamış bulunduğum bilgilerin sınırları dışında kaldığı için bu talebinizi karşılayabilmeme de imkan bulunmamaktadır.

Kayıtlı dilekçenizde yer verdiğiniz 'demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin TBMM Başkanı'na yüklediği sorumluluğun yerine getirilmesi' şeklindeki soyut talebiniz, ancak konusu suç teşkil eden bir iddiaya ilişkin olarak yargı erkine intikal eden bir meselede TBMM Başkanı'na resmi işlem yapma yetkisi veren bir pozitif hukuk normuna dayandırıldığı takdirde değerlendirmeye alınabilecektir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Mustafa Şentop, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şentop, CHP'nin 'suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan siyasetçiye' ilişkin dilekçesini cevapladı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu 15:22 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek 14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız 14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu 13:43 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti 12:54 Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları 11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek

Son Dakika Haberleri
15:26 Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti
15:24 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
13:42 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı
13:25 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti         
15:20
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu         
14:27
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi         
11:53
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 15:29:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şentop, CHP'nin "suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan siyasetçiye" ilişkin dilekçesini cevapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement