Son Dakika Haberleri: Şentop: "(Cibuti ziyaretine ilişkin iddialar) İlk paylaşımlar FETÖ'cü hesaplar üzerinden yoğun bir...
Son Dakika Güncel Şentop: '(Cibuti ziyaretine ilişkin iddialar) İlk paylaşımlar FETÖ'cü hesaplar üzerinden yoğun bir... - Son Dakika

Şentop: "(Cibuti ziyaretine ilişkin iddialar) İlk paylaşımlar FETÖ'cü hesaplar üzerinden yoğun bir...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. (2)

Şentop: "Uçak kiralanması söz konusu değil. Ancak (ANKA) Ajansı tarafından yapılan bu haber bazı başkan ajanslar tarafından kiralanan uçak veya kiralanmış uçak şeklinde başlıkla verildi. İkinci aşamasında çarpıtıldı"

Şentop: "Bu (ANKA) Ajans haberi üzerine uçak kiralandığına dair bilgileri de içeren ilk paylaşımlar FETÖ'cü hesaplar üzerinden yoğun bir şekilde yapıldı"

Şentop: "Orada FETÖ örgütünün tehlikesine dair yapmış olduğumuz temasların ben etkili bazı sonuçları olduğunu, dönüşte de takip ettik, öğrendik. Bu bağlamda bir manipülatif haber yapılması hususunda bu FETÖ'cü hesapların internet üzerinden de harekete geçtiğini, bir yönlendirme yaptığını rahatlıkla ifade edebiliyorum"

Şentop: "Sayın Akşener, grup toplantısında bütün bu olan bitenler, tekzipler, tavzihler hiç olmamış gibi haberin çarpıtılmış ilk haliyle grup toplantısında tekrar etmesinden büyük bir üzüntü duydum"

Şentop: "Uçak kiralanmadığı halde kiralanmış uçaklar, lüks bir seyahat gibi bir yalan ifadenin siyasi parti genel başkanı tarafından aslı, doğrusu araştırılmadan, soruşturulmadan, tekzipleri takip edilmeden tekrarlanmasından büyük üzüntü duydum. Bu konuda bir açıklama beklediğimizi de ifade etmek istiyorum"

Şentop: (Cibuti ziyaretine ilişkin iddialar) İlk paylaşımlar FETÖ'cü hesaplar üzerinden yoğun bir...

Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:21 Kaynak: AA
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