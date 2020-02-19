Şentop: "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine... - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop: 'Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine... - Son Dakika

Şentop: "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine...

7 saat önce

Şentop: "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır"

Şentop:

Şentop: "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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