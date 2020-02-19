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Şentop: "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine...
7 saat önce
Şentop: "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:30 Kaynak: AA
Şentop: "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır"
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