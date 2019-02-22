Son Dakika Haberleri: Şentop Destek Turlarına Başladı

Şentop Destek Turlarına Başladı

1 saat önce

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop destek turlarına başladı.

Şentop Destek Turlarına Başladı, System.String[]
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop destek turlarına başladı. TBMM Başkan Vekili ve AK Parti TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop ile AK Parti Grup Başkan Vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti. Şentop, MHP ile olan birliklerinin yalnızca Cumhur İttifakı ve 24 Haziran seçimleriyle sınırlı olmadığını belirterek, birlikteliklerinin kurum ve kuruluşlara yeni sistemin yerleşinceye kadar devam edeceğini söyledi. Akçay, Şentop'un adaylığının ülkeye, millete ve TBMM'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Şentop'un, yaptığı çalışmalarla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı en iyi şekilde temsil edeceğine ve çok başarılı görevler ifa edeceğine Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi grubuna mensup 49 milletvekili başta Genel Başkanımız olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamalarda yerimizi alacağız ve Mustafa Şentop'un Meclis Başkanlığı'na seçimi için oyumuzu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:01 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Mustafa Şentop, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Buca Belediye Başkan Adayından Noter Tasdikli Vaat Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı

AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şentop Destek Turlarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]