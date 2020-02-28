Son Dakika › Politika › Şentop: 'Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her... - Son Dakika
Şentop: "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her...
6 saat önce
Şentop: "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Şentop: "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır"
Son Dakika Türk spor kulüpleri, İdlib'deki hain saldırı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı AK Parti İdlib'deki saldırı sonrası, bugünkü '28 Şubat' etkinliğini iptal ettiğini açıkladı Son Dakika! 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrasında Esed Rejimi hedefleri sabaha kadar vuruldu Helikopter getirdi, sağlık görevlisi koştu! Hayat mücadelesi böyle kaydedildi