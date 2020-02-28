Şentop: "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her... - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop: 'Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her... - Son Dakika

Şentop: "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her...

6 saat önce

Şentop: "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır"

Şentop:

Şentop: "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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