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Şentop: "Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur" - Son Dakika

Şentop: "Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur"

23.12.2021 17:12

- Şentop: "Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam...

- Şentop: "Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur"

PODGORICA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim temennimiz, arzumuzdur. Bu konuda her türlü desteği uluslararası zeminlerde de ifade ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bir araya geldiği Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Beçiç'in davetine icabetle Karadağ'ı ziyaret ettiğini belirten TBMM Başkanı Şentop, "Sayın Başkanla bugün gerek baş başa görüşmemizde, gerekse heyetlerimizle birlikte yaptığımız görüşmelerde, parlamentolar arası iş birliğimizi, Türkiye-Karadağ arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri etraflı bir şekilde değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin mükemmel bir düzeyde, tarihinin en iyi dönemini yaşamakta olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bölgesinde barış ve istikrara stratejik değerde bir katkı sağlayan Karadağ, Balkanların ve Avrupa'nın çok önemli bir parçasıdır. Karadağ, bir arada yaşama kültürü bakımından da bölgesinde örnek bir ülke konumundadır. Bu takdire şayan birlik ve bütünlüğün, uyum, huzur ve barış ortamının korunması, Boşnak ve Arnavut kardeşlerimizin de bu güzel ve model ülkenin kurucu unsurları olarak bütün Karadağ halkıyla birlikte refah ve mutluluk içinde yaşaması samimi bir arzumuzdur. Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim temennimiz, arzumuzdur. Bu konuda her türlü desteği uluslararası zeminlerde de ifade ediyoruz."

TBMM ve Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolar Arası İş Birliği Protokolü imzalandı

Bugün Beçiç'le birlikte TBMM ve Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolar Arası İş Birliği Protokolü'nü imzaladıklarını aktaran Şentop, "Esasen zaten iş birliğimiz var ama bunun altyapısını güçlendirecek bir protokol hazırlamıştık. Bu konuda iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması hususunda önemli bilgi alışverişleri yapmış olacağız. Bilhassa parlamentodaki ekiplerimizin, bürokratlarımızın çalışmalarına bunun önemli faydası olacağını düşünüyorum. Parlamenter düzeydeki ilişkilerimizi bu sayede, bu vesileyle derinleştirmiş olacağız. Protokolün, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop, kendisine ve beraberindeki heyete göstermiş oldukları misafirperverlik için Beçiç'e teşekkür ederek, "Kendisini yakın bir gelecekte Türkiye'de tekrar ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ederek dost ve kardeş Karadağ halkına esenlik ve refah diliyorum" dedi.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihteki en üst seviyesinde bulunduğu noktasında mutabık kaldık"

Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç de Şentop'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyet ve gururu ifade ederek, "Toplantımızda, bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir sürü görüşmeyle bizim uzun ve zengin ortak tarihimizin en güzel sayfalarını yazdığımız ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihteki en üst seviyesinde bulunduğu noktasında mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

Covid-19 salgını döneminde Türkiye'nin Karadağ'a yaptığı yardımlardan dolayı Şentop'a teşekkür eden Beçiç, Karadağ Sağlık Bakanı Yelena Borovinic Boyovic'in Türkiye ziyaretinin ardından 100 bin doz aşının ülkesine bağışlandığını hatırlattı. İmzaladıkları protokolün iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler ve parlamentolar arasında daha büyük iş birliği noktasında öneme sahip olduğunu vurgulayan Beçiç, Karadağ ve Türkiye'nin ortak tarih ve değerler paylaşmasından ve iki ülkenin NATO müttefiki olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beçiç, Türkiye'deki Karadağ diasporasının, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli ve güçlü köprüsü niteliği taşıdığını belirtti. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi olanağının da mevcut olduğunu dile getiren Beçiç, Türk Hava Yollarının, Türkiye ile Karadağ arasındaki turizmin geliştirilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekti. Beçiç, Karadağ'ı ziyaretlerinden dolayı Şentop ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, bunun, çokça saygı duydukları ve önemli gördükleri bir jest olduğunu sözlerine ekledi.

Şentop: Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur
Şentop: Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur
Şentop: Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur
Şentop: Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur

Avrupa Birliği, Mustafa Şentop, Parlamento, Karadağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şentop: 'Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şentop: "Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim arzumuzdur" - Son Dakika
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