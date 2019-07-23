Şentop: "(Erzurum Kongresi) Milli hususiyete sahip bağlayıcı bir toplantıdır"
1 saat önce
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum Video gösterimi Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100.
Erzurum Kongresi Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:36 Kaynak: AA
'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum
Video gösterimi Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuştu. (1)
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