Son Dakika Haberleri: Şentop: "(Erzurum Kongresi) Milli hususiyete sahip bağlayıcı bir toplantıdır"
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Şentop: "(Erzurum Kongresi) Milli hususiyete sahip bağlayıcı bir toplantıdır"

1 saat önce

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum Video gösterimi Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100.

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum
Video gösterimi
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuştu. (1)
Şentop: (Erzurum Kongresi) Milli hususiyete sahip bağlayıcı bir toplantıdır
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:36 Kaynak: AA
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